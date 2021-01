Salzburg bindet Geschäftsführer Reiter langfristig

Serienmeister Red Bull Salzburg hat den Vertrag mit seinem Geschäftsführer Stephan Reiter vorzeitig bis Juni 2024 verlängert. Das gab der Club am Freitag vor seinem Frühjahrsauftakt in der Bundesliga bekannt. Reiter ist seit Februar 2017 für die kaufmännischen Agenden der “Bullen” hauptverantwortlich. Eine erste Vertragsverlängerung hatte der Salzburger Ende 2018 unterschrieben. Dieser Kontrakt wäre kommenden Sommer ausgelaufen.

“Die außerordentlichen Erfolge der letzten Jahre, die wesentlich von Stephan mitgestaltet wurden, lassen uns mit Zuversicht in die gemeinsame Zukunft blicken”, sagte Salzburgs Vorstandsvorsitzender Harald Lürzer über den 49-Jährigen. Der Clubchef attestierte Reiter auch eine “souveräne Führung in dieser speziellen Zeit”. Die Salzburger starten am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky) mit einem Auswärtsspiel in Altach ins Bundesliga-Frühjahr, das wegen der Coronavirus-Maßnahmen erneut ohne Stadion-Zuschauer beginnt.

Reiter war in seiner Rolle bei den “Bullen” vor vier Jahren auf den Deutschen Jochen Sauer gefolgt. Zuvor war der Pongauer als Country Manager unter anderem für Österreich für den finnischen Sportartikelhersteller Amer Sports (u.a. Atomic, Salomon, Wilson) tätig gewesen.

Quelle: FC Red Bull Salzburg

Artikelbild: GEPA