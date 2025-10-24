Salzburg bleibt an Top-Trio dran – VSV verpasst Sieg in Bruneck

Meister Salzburg bleibt in der ICE Hockey League als bester heimischer Vertreter am Top-Trio dran. Der Titelverteidiger schlug Ferencvaros Budapest am Freitagabend 7:2 und liegt nun zwei Zähler hinter dem vorläufigen Spitzenreiter Pustertal. Der VSV verpasste in Bruneck eine Überraschung, die „Adler“ mussten sich 3:4 nach Verlängerung geschlagen geben. Der KAC gewann mit einem 2:1 nach Penaltyschießen bei Fehervar das sechste Spiel in Folge.

Die Black Wings Linz rangen die Graz99ers in der Verlängerung 3:2 nieder und verdrängten damit die Pioneers auf den letzten Tabellenplatz. Innsbruck unterlag Bozen im ersten Tirol-Derby der Saison 1:4. Abgeschlossen wird die 13. Runde am Samstag mit der Heimpartie der Vienna Capitals gegen die Pioneers Vorarlberg.

Salzburg schaffte auf dem Eis, was den Fußballern am Vortag verwehrt blieb. Der Titelverteidiger bezwang Liga-Neuling Ferencvaros im ersten Aufeinandertreffen überhaupt deutlich. Troy Bourke und Dennis Robertson trafen jeweils zweimal, Benjamin Nissner kam auf ein Tor und drei Assists für die Hausherren.

Bei den Villachern stand Altmeister John Hughes zum 1.000 Mal in seiner langen Karriere in einem Liga-Spiel (in Österreich, Deutschland, Slowenien) auf dem Eis. Der Flügelstürmer sah, wie sein Team durch Treffer von Nick Hutchinson, Kevin Hancock und Adam Helewka bis zur 36. Minute 3:1 voran lag. Die Pustertaler schafften aber noch vor Ende des zweiten Drittels das Anschlusstor und glichen 1:16 Minuten vor der Schlusssirene zum 3:3 aus. Die Entscheidung gelang JC Lipon (63.).

Der KAC durfte sich in Szekesfehervar bei Goalie Florian Vorauer bedanken, der 33 Paraden zeigte. Fehervar hatte mit Rasmus Reijola einen ebenso starken Rückhalt. Entscheidender Mann bei den auf Rang sieben liegenden Klagenfurtern war Jordan Murray. Der Verteidiger glich nach der frühen Führung der Ungarn zum 1:1 (38.) aus und verwertete im Penaltyschießen den entscheidenden Versuch.

Black Wings gegen Graz wieder in Overtime

Die Black Wings freuten sich über den dritten Saisonsieg. Shawn St-Amant traf nach 3:29 Minuten in der Verlängerung entscheidend. Es war eine Reprise des Viertelfinal-Duells der Vorsaison, in der sich die Oberösterreicher nach sieben Spielen samt sechs Verlängerungen durchgesetzt hatten. Ken Ograjensek und Ryan Mackinnon hatten die Linzer davor zweimal in Führung geschossen. Das vormalige Schlusslicht kassierte dann den späten Ausgleich durch Nick Bailen acht Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit. Für die Grazer

Die Innsbrucker „Haie“ ließen ihre Möglichkeiten ungenutzt. Für die Hausherren traf einzig Steven Owre in Unterzahl zum zwischenzeitlichen 1:3. 30 Sekunden später stellte Bozen noch im Powerplay den alten Vorsprung aber wieder her.

