Salzburg-Coach Letsch mahnt trotz Vorsprung: „Haben erst Halbzeit“

Auf dem langen Weg in die Champions League hat sich Vizemeister Red Bull Salzburg zumindest für eine Begegnung eine komfortable Ausgangsposition erspielt. Nach dem 4:1-Auswärtssieg gegen den norwegischen Vizemeister Brann Bergen stehen die „Bullen“ bereits mit einem Bein in der dritten Qualifikationsrunde, im Rückspiel am Mittwoch (20.45 Uhr) soll vor heimischer Kulisse nichts mehr anbrennen. Trainer Thomas Letsch forderte von seiner Elf aber die nötige Seriosität.

„Wir wissen schon, dass wir aktuell Halbzeit haben – nicht mehr und nicht weniger“, mahnte der Salzburg-Coach. „Das heißt, wir müssen cool bleiben und uns darauf konzentrieren, was uns stark macht.“ Es sei jedenfalls klar, dass auch das erste Heimspiel der Saison siegreich über die Bühne gehen soll. „Das ist die klare Botschaft an die Mannschaft. Wir wollen jetzt nicht rechnen. Wir lassen nicht nach oder ruhen uns aus.“

Onisiwo sieht Salzburger besser als vergangene Saison

In Norwegen überzeugten die Salzburger vor allem in der zweiten Hälfte, als der Halbzeitrückstand gedreht wurde. „Daran müssen wir anknüpfen und schauen, dass wir mit vollem Fokus ins Spiel gehen“, sagte Karim Onisiwo, einer der vier Torschützen im Hinspiel. Bei so einer Ausgangslage herrsche immer die Gefahr, etwas lascher an die Sache heranzugehen, weiß der Routinier. „Ich hoffe, dass wir da gleich mal ein Rufzeichen für die Saison setzen können. Man hat gesehen, dass wir in einer guten Verfassung sind und es anders aussieht als letzte Saison, wir ein geschlossenes Team sind.“

Die Generalprobe am Wochenende glückte mit einem 4:0-Kantersieg beim Regionalligisten Union Dietach in der ersten Runde des ÖFB-Cups, die Norweger hatten hingegen spielfrei. Das mache aber keinen Unterschied, betonte Letsch. „Ich bin froh, dass wir das Pokalspiel gespielt haben. Wir hatten auch die Möglichkeit, einige Spieler zu schonen.“

Personalnot in der Innenverteidigung

Gegen Brann fix nicht mit dabei sein wird Abwehrtalent John Mellberg, der am Mittwoch seinen 19. Geburtstag feiert. Der Schwede, zuletzt bei der Club-WM im Einsatz, fällt wegen einer Knieverletzung etwa drei Monate lang aus. In der Innenverteidigung hat Letsch damit nur noch Joane Gadou, Jacob Rasmussen und Jannik Schuster zur Verfügung, da Kamil Piatkowski intensiv über einen Abgang nachdenkt. „Das ist sicher aktuell unsere Achillesferse“, sagte Letsch. Ob sich die Salzburger noch einmal am Transfermarkt verstärken oder die Personalnot mit Ergänzungsspielern aus Liefering ausgleichen, ist offen.

Sollte Österreichs Ligakrösus den Drei-Tore-Vorsprung gegen Brann erfolgreich verteidigen, geht es in der dritten von vier Qualifikationsrunden gegen Club Brügge weiter. An das mögliche Duell mit dem belgischen Vizemeister und Cupsieger verschwenden die Salzburger aber noch keine Gedanken, jetzt stehe der erste Schritt im Fokus. „Das heißt für uns, mal fix in der Europa-League-Ligaphase zu sein. Dann könnten wir einen Haken setzen und das wäre eine komfortable Situation“, betonte Letsch.

Mit dem Aufstieg würde aber auch der Traum von der siebenten Königsklassen-Teilnahme in Serie weiterleben. In den verbleibenden zwei Qualirunden gehe es im Erfolgsfall aber gegen „recht starke Brocken“, wie es Letsch ausdrückte. Aber: „Wir haben fünf Pflichtspiele gespielt und nur gegen Real Madrid verloren. So gesehen wird unsere Brust auch eher breiter.“

(APA)/Bild: GEPA