Salzburg erwartet “Schlacht” bei Bröndby

via

via Sky Sport Austria

Der FC Red Bull Salzburg kann am Mittwoch den dritten Champions-League-Einzug in Folge perfekt machen. Nach dem 2:1-Heimsieg gegen Bröndby IF reicht den “Bullen” im Rückspiel (Mittwoch ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel live mit dem SkyX-Traumpass) ein Remis.

Brenden Aaronson und Karim Adeyemi erwarten allerdings keine leichte Aufgabe im “Hexenkessel” von Bröndby. “Es wird schwierig dort, sicher. Aber wir werden alles versuchen, um ein gutes Ergebnis zu bekommen”, sagt der US-Amerikaner. Adeyemi hofft, dass Salzburg “die Schlacht” gewinnt.

Sky-Moderator Johannes Brandl und Sky-Kommentator Martin Konrad melden sich vom Abschlusstraining in Dänemark und haben mit Salzburg-Trainer Matthias Jaissle gesprochen:

Artikelbild: Imago