Salzburg feiert Arbeitssieg bei WSG Tirol

Meister Red Bull Salzburg holt einen knappen 2:0-Auswärtssieg bei der WSG Tirol und übernimmt vorerst wieder die Tabellenführung in der ADMIRAL Bundesliga.

Das 1:0 fällt in der 27. Minute dank eines Treffers von Salzburg-Stürmer Karim Konate, der auch in der Nachspielzeit zum 2:0 einnetzen kann. In der Nachspielzeit fliegt WSG-Defensivakteur Lukas Sulzbacher mit Gelb-Rot vom Platz.

Mehr in Kürze!

0:1 – Karim Konate (27.)

0:2 – Karim Konate (95.)

