Salzburg fliegt ohne Quartett ins Trainingslager – Vier Liefering-Youngsters mit an Bord

Am Donnerstag hebt Tabellenführer Red Bull Salzburg ins Trainingslager nach Spanien ab, um sich den Feinschliff für die Frühjahrssaison zu holen. Dabei müssen die Salzburger auf ein Quartett verzichten und nehmen dafür vier Youngster von Farmteam Liefering mit nach Marbella.

Wie der Klub mitteilte, fehlt neben den drei Afrika-Cup-Teilnehmern Sekou Koita, Karim Konate und Dorgeles Nene auch Mittelfeldmann Nicolas Capaldo im Flieger nach Spanien. Der Argentinier bleibt in Salzburg und absolviert nach seiner Knie-OP ein Rehaprogramm.

Das fehlende Quartett ersetzen die Salzburger durch vier Liefering-Youngsters: Lawrence Agyekum, Adam Daghim, Salko Hamzic und der erst kürzlich von Blau-Weiß Linz zurückgekehrte Raphael Hofer werden im Trainingscamp dem 27-Mann-Kader angehören.

Struber: „Es geht Anfang Februar Schlag auf Schlag“

Neben zwölf Trainingseinheiten stehen für den Serienmeister auch zwei Testspiele gegen den deutschen Zweitligisten SV Elversberg (Samstag, 13. Jänner, 16 Uhr) und den norwegischen Meister und FK Bodö Glimt (Freitag, 19. Jänner, 16 Uhr) auf dem Programm.

Salzburg-Coach Gerhard Struber will die Vorbereitungszeit nutzen, um für die bevorstehenden schweren Aufgaben im Cup-Viertelfinale gegen den LASK und den Frühjahrsauftakt am 9. Februar gegen Sturm Graz (live bei Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) optimal gerüstet zu sein.

„Für uns ist es wichtig, dass wir jeden Trainingstag intensiv nutzen, weil es schon Anfang Februar Schlag auf Schlag losgeht. Bis dahin wollen wir die Trainingseinheiten sehr aufmerksam leben, um unsere Prinzipien zu verinnerlichen und als Mannschaft noch mehr zusammenzuwachsen“, sagte Struber.

Die Reise für die Roten Bullen beginnt am Donnerstagmorgen in Salzburg, von wo aus Spieler, Trainer und Staff per Bus nach München fahren. Mittags hebt dort ein Linienflug nach Malaga ab, gefolgt von einer Busfahrt nach Marbella ins Teamhotel.

Bild: GEPA