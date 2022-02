Salzburg gegen Bayern: Die deutschen Pressestimmen

via

Sky Sport Austria

Deutsche Pressestimmen zum Achtelfinal-Hinspiel der Fußball-Champions-League zwischen Red Bull Salzburg und FC Bayern (1:1):

„Bild“: „Last-Minute-Ausgleich! Coman rettet Bayern vor nächster Pleite! Fast die nächste Peinlich-Pleite für die Bayern! Nur vier Tage nach dem 2:4 in Bochum zittert der Rekordmeister auch in Salzburg. Die Bayern enttäuschen über weite Strecken des Spiels. Nicht Chelsea, Madrid oder Manchester machen den Bayern aktuell Angst. Viel eher Bochum und Salzburg!“

„Abendzeitung“: „Spätes Remis in Salzburg: Coman wird wieder Bayerns Glücksretter. Der Franzose bewahrt die Münchner mit seinem Last-Minute-Ausgleichstreffer vor einer Blamage in Salzburg. Im Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse ist der Rekordmeister nun mächtig unter Druck. Bayern-Abwehr wackelt schon wieder.“

„Merkur“: „90. Minute! Flügelflitzer Coman rettet die Bayern beim starken Außenseiter in Salzburg.“

„Welt“: „Coman rettet die Bayern in der letzten Sekunde vor der Niederlage in Salzburg. Der FC Bayern verhindert in letzter Sekunde eine Niederlage beim FC Salzburg und hat vor dem Rückspiel gute Aussichten, das Viertelfinale der Champions League zu erreichen. Aber wieder einmal bereitet Trainer Julian Nagelsmann die Abwehr Sorgen.“

„Süddeutsche Zeitung“: „Am Ende hilft ein Hoffnungsball. 89 Minuten lang sieht es aus, als würde der FC Bayern die zweite Niederlage hintereinander einstecken müssen – dann retten sich die Münchner mit einem späten Tor. Das 1:1 in Salzburg bietet alle Chancen aufs Weiterkommen.“

GEPA