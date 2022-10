Salzburg gegen Dinamo Zagreb und alle weiteren Spiele des vierten Spieltags der UEFA Champions League live auf Sky Sport Austria

FC Salzburg bei Dinamo Zagreb am Dienstag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Alle weiteren Begegnungen des vierten Spieltags wie der Schlager FC Barcelona gegen Inter Mailand oder Viktoria Pilsen gegen Bayern München ebenfalls live als Einzeloption oder in der Original Sky Konferenz

Die UEFA Champions League am Dienstag mit den Sky Experten Andreas Herzog & Marc Janko und die UEFA Champions League am Mittwoch mit Italien-Kenner György Garics als Gast & dem Sky Experten Didi Hamann

Als Sky Analyse-Experte ist Marko Stankovic Dienstag und Mittwoch im Einsatz

Die UEFA Champions League am Dienstag und Mittwoch bei Sky Sport Austria ab 18:00 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung

Alle 138 Spiele der europäischen Königsklasse inklusive der Gruppenphase und K.o.-Phase, Playoff-Begegnungen und UEFA Super Cup live auf Sky

Sky feiert die Saison 2022/23 mit der kompletten UEFA Champions League, UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League, allen Spielen der ADMIRAL Bundesliga, der Premier League, der Deutschen Bundesliga und der 2. Deutschen Bundesliga sowie des DFB-Pokals

Halbzeit in der UEFA Champions League Gruppenphase! Der FC Salzburg ist nach drei Spieltagen noch ungeschlagen, aber nur zwei Punkte liegen zwischen dem Tabellenersten und dem Tabellenletzten der Gruppe E. Das bedeutet weiterhin Spannung pur: vom Aufstieg bis zum Ende der internationalen Träume nach der Gruppenphase ist für den österreichischen Meister noch alles drin

Zuseher:innen bei Sky Sport Austria erleben die komplette UEFA Champions League Saison 2022/23 live. Sky überträgt in Österreich alle Begegnungen der Königsklasse als Einzelspiele sowie zusätzlich in der Original Sky Konferenz. Fußballfans werden bei Sky Sport Austria sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch bereits ab 18:00 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung auf die Königsklasse des Fußballs eingestimmt.

Salzburg in Zagreb um weitere drei wichtige Punkte – alle Spiele am Dienstag live bei Sky Sport Austria

Am Dienstag kommt es wieder zum Duell Dinamo Zagreb gegen den FC Salzburg. Können die Bullen die starke Leistung aus der Vorwoche bestätigen? Der österreichische Meister kontrollierte die Partie, hatte aber beim vermeintlichen Ausgleich Glück, dass sich Zagreb-Torjäger Josip Drmic beim Abspiel vor dem Treffer im Abseits befand. Macht Salzburg einen weiteren Schritt Richtung Achtelfinale? Die Antwort gibt es ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2.

Zeitgleich mit Salzburg treffen auch die beiden weiteren Gruppengegner aufeinander. In Italien empfängt der AC Milan den FC Chelsea. Im Hinspiel konnten die Blues mit 3:0 gewinnen, nun wollen die Rossoneri zurückschlagen. Dieses Spiel wird live auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Auch zwei weitere Spiele mit österreichischer Beteiligung gibt es am Dienstag. Xaver Schlager muss mit RB Leipzig nach Schottland, wo Celtic Glasgow im Celtic Park wartet. Dieses Duell kann auf Sky Sport Austria 5 verfolgt werden. Außerdem empfängt Shakhtar Donezk Real Madrid. Bei den Königlichen übernimmt der österreichische Sportler des Jahres, David Alaba, wieder die Rolle des Abwehrchefs. Sky Zuseher:innen empfangen diese Partie auf Sky Sport Austria 6.

Sky Anchor Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen am Dienstag ab 18:00 Uhr gemeinsam mit den Sky Experten Marc Janko und Andreas Herzog. Als Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

Bayern wollen makellos bleiben, Barcelona & Ajax wollen Revanche – der Mittwoch in der UEFA Champions League

Am Mittwoch möchte sich am frühen Abend Ajax Amsterdam auswärts beim SSC Napoli für die 1:6 Heimpleite in der Vorwoche revanchieren. Ob das gelingt, sehen Sky Zuseher:innen ab 18:00 live auf Sky Sport Austria 3. Danach brauchen die noch punktelosen Glasgow Rangers gegen den FC Liverpool wohl einen vollen Erfolg, um auch im Frühjahr in einem europäischen Wettbewerb mitspielen zu können. Dieses Spiel wird ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

Auch der FC Barcelona benötigt gegen Inter Mailand einen Sieg, um den Aufstieg wieder in der eigenen Hand zu haben, und nicht wie in der Vorsaison im Frühjahr in der UEFA Europa League spielen zu müssen. Ob die Katalanen die drei Punkte holen, ist um 21:00 Uhr auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Die beiden Gruppengegner, Viktoria Pilsen und Bayern München treffen in Tschechien aufeinander. Ob die Bayern nach dem 5:0 im Hinspiel den Pilsenern nochmals die Grenzen aufzeigen, wird um 21:00 Uhr auf Sky Sport Austria 4 gezeigt.

Am Mittwoch begrüßt Michael Ganhör den ehemaligen österreichischen Teamspieler und Italien-Kenner György Garics als Gast. Zudem analysiert Sky Experte Didi Hamann die Spiele des Fußballabends. Sky Analyse-Experte Marko Stankovic liefert spannende Einblicke in die taktischen Winkelzüge der Spitzenteams.

Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die laufende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

Der 4. Spieltag der UEFA Champions League Gruppenphase live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

FC Kopenhagen – Manchester City ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Maccabi Haifa – Juventus Turin ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Dinamo Zagreb – FC Salzburg ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

AC Milan – FC Chelsea um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Borussia Dortmund – FC Sevilla um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Celtic Glasgow – RB Leipzig um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

Shakhtar Donezk – Real Madrid um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

Paris Saint-Germain – Benfica Lissabon um 21:00 Uhr auf Sky Sport Austria 7

Die UEFA Champions League am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

SSC Napoli – Ajax Amsterdam ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Atletico Madrid – FC Brügge ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Glasgow Rangers – FC Liverpool ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

FC Barcelona – Inter Mailand um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Viktoria Pilsen – Bayern München um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Tottenham Hotspur – Eintracht Frankfurt um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

Bayer Leverkusen – FC Porto um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

Sporting Lissabon – Olympique Marseille um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 7



Bild: GEPA