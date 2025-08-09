Salzburg-Gegner Brügge meistert CL-Quali-Generalprobe

Der FC Brügge geht mit einem Erfolgserlebnis in das Champions-League-Quali-Rückspiel gegen den FC Salzburg.

Am 3. Spieltag der belgischen Jupiler Pro League setzte sich der Tabellenzweite im Stadtderby gegen Cercle Brügge mit 2:0 durch.

Die Hausherren spielten ab der 40. Minute in Überzahl, nutzten dies nach der Pause eiskalt aus: Hans Vanaken traf zum 1:0 (59.), Christos Tzolis legte nur vier Minuten später nach.

Salzburg gewann sein Ligaspiel am Samstag gegen den GAK souverän mit 5:0.

Salzburg im Rückspiel gefordert

Brügge hält damit nach drei Liga-Spielen bei sechs Punkten. In der Königsklassen-Quali liegt der Klub nach dem 1:0-Hinspielsieg in Salzburg in einer guten Ausgangsposition – das Rückspiel steigt am Dienstag in Brügge.

Bild: Imago