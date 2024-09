Salzburg gelingt CHL-Sieg bei den ZSC Lions

Eishockey-Meister Red Bull Salzburg hat in der Champions Hockey League (CHL) einen wichtigen Sieg auf dem Weg ins Achtelfinale gefeiert.

Beim Schweizer Meister ZSC Lions setzten sich die Salzburger am Sonntag in der vierten Runde mit 4:2 (3:0,1:1,0:1) durch, wodurch das Achtelfinale der besten 16 von 24 Teams für das Team von Coach Oliver David ein großes Stück näher rückte. Der KAC musste hingegen eine bittere 4:5-Heimniederlage gegen Unia Oświęcim aus Polen hinnehmen.

KAC gibt Führung aus der Hand

Die „Bullen“ gingen in Zürich durch Treffer von Peter Hochkofler (3./PP), Peter Schneider (12.), Ryan Murphy (14.) und Lucas Thaler (26.) komfortabel in Führung. Die Schweizer kamen durch Tore von Denis Malgin (33.) und Santtu Kinnunen (45.) zwar noch einmal heran, konnten aber den dritten Salzburg-Sieg im vierten Spiel nicht mehr verhindern. Für die Mozartstädter geht es am 8. Oktober gegen die Växjö Lakers in Schweden weiter.

Die Klagenfurter gaben eine 4:1-Führung im Schlussdrittel noch aus der Hand und haben bei zwei ausbleibenden Spielen nur noch kleine Chancen auf die K.o.-Phase. Der KAC ist am 9. Oktober bei Genf-Servette HC in der Schweiz zu Gast.

Der KAC wurde gegen Oświęcim im ersten Drittel für einen couragierten Auftritt belohnt, Polens Meister für eine vermeidbare Zwei-Minuten-Strafe doppelt bestraft. Aufgrund der CHL-Spezialregel, wonach ein Powerplay nach einem Tor nicht endet, erzielte der KAC in einem Überzahlspiel zwei Treffer. Erst war Johannes Bischofberger nach schöner Vorarbeit von Nick Petersen, der sich auf der rechten Seite durchgesetzt hatte, erfolgreich (11.). 79 Sekunden später bediente Bischofberger seinen Sturmkollegen Thomas Hundertpfund, der platziert ins lange Eck traf (12.).

Die Klagenfurter zogen in der Folge zwar durch Tore von Daniel Obersteiner (35.) und David Maier (43.) auf 4:1 davon, die Gäste aus Polen drehten die Begegnung im Schlussdrittel allerdings mit vier Toren innerhalb von 8:17 Minuten.

(APA)

Bild: GEPA