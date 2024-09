Salzburg-Geschäftsführer Reiter zu Derby: „Höchste Zeit, zu reagieren“

Stephan Reiter, Geschäftsführer von Red Bull Salzburg, hat sich deutlich zu den Ausschreitungen am Sonntag im Wiener Fußball-Derby zwischen Rapid und Austria geäußert.

Er sei „schockiert“, erklärte Reiter am Montagabend bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ auf Servus TV. „Mich wundert es fast, dass es nicht noch mehr Verletzte gegeben hat. Wenn man die Bilder sieht, ist es höchste Zeit, zu reagieren.“

Die Vorfälle im Allianz Stadion hätten weit über Wien hinaus negative Folgen. „Es ist schade für die Liga und am Ende des Tages schade für alle Clubs“, sagte Reiter und meinte außerdem: „Es ist schon so, dass eigentlich nach jedem Derby es irgendwie so ist, dass nicht der Sport im Mittelpunkt steht.“

Pyrotechnik sei für ihn ein „No-Go“, die verantwortlichen Personen müssten schleunigst via Stadionüberwachung ausgeforscht werden, so Reiter. Auch Andreas Schicker, Sportchef von Sturm Graz, forderte Konsequenzen. „Wir müssen als Liga zusammenrücken und an einer Lösung arbeiten, damit so etwas nicht mehr vorkommt.“

Video: Ausschreitungen überschatten 343. Wiener Derby

(APA)

Beitragsbild: GEPA