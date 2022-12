Salzburg gewinnt ICE-Schlager gegen Bozen

Red Bull Salzburg hat am Sonntag das Spitzenspiel in der ICE-Eishockeyliga gegen Bozen für sich entschieden. Die Salzburger gewannen in der heimischen Eisarena mit 3:1 (1:0,2:1,0:0) und verkürzten den Rückstand auf den zweitplatzierten HCB Südtirol auf zwei Punkte. Einen weiteren Zähler zurück auf Rang vier folgt der VSV, der in Villach gegen die Vienna Capitals nach frühem 0:2-Rückstand mit 5:2 (1:2,3:0,1:0) gewann.

In Salzburg sorgten Thomas Raffl (17./PP), Benjamin Nissner (31.) und Lucas Thaler (36.) für eine vorentscheidende 3:0-Führung und dem Ende einer Negativserie. Bozen hatte die jüngsten sechs Gastspiele in Salzburg gewonnen, schaffte diesmal aber nur noch das 1:3 durch Dustin Gazley (39.). Dominique Heinrich absolvierte sein 768. Liga-Spiel im Bullen-Trikot und zog mit Club-Rekordspieler Matthias Trattnig gleich.

Die Caps erwischten in Villach einen idealen Start und lagen nach Toren von Matt Bradely (7.) und Patrick Antal (12.) 2:0 voran. Nach dem raschen Anschlusstreffer von Derek Joslin (14.). schaffte der VSV im Mitteldrittel durch John Hughes (25.), Marco Richter (28.) und Andrew Desjardins (29.) innerhalb von vier Minuten die Wende.

