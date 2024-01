Salzburg gewinnt Schlager gegen den KAC

Red Bull Salzburg hat in der ICE-Eishockeyliga zum Start des finalen Grunddurchgang-Viertels bis auf einen Punkt zu Tabellenführer KAC aufgeschlossen. Der Titelverteidiger gewann am Sonntag den Schlager gegen die Klagenfurter mit 4:1 und setzte sich vor dem punktegleichen Fehervar auf Rang zwei.

In einem ersten Drittel mit kniffligen Schiedsrichter-Entscheidungen und längeren Video-Checks ging Salzburg in Führung. Nachdem ein Powerplay-Treffer von Murphy aberkannt worden war, zählte eine Minute später das Tor von Troy Bourke ebenfalls in Überzahl (8.). Benjamin Nissner fälschte einen Schneider-Schuss zum 2:0 ab (19.).

Mit einem Powerplay-Treffer gegen Ende des Mitteldrittels brachte Johannes Bischofberger (39.) die Klagenfurter heran, für die Wende reichte es im Schlussdrittel aber nicht. Zwei Emtpy-Net-Tore in der Schlussminute besiegelten das Ende der Erfolgsserie von zuletzt sechs Siegen, erstmals seit 24. November blieben die Kärntner damit ohne Punkt.

Die Black Wings Linz haben auch beim Schlusslicht nicht aus dem Tief gefunden, in das sie seit Weihnachten geschlittert sind. Die Oberösterreicher mussten sich den Graz99ers mit 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben und sind mit nur einem Sieg in den acht Spielen seit Weihnachten von Platz zwei auf Rang sechs abgestürzt. Den Platz in den Top Sechs, der einen Viertelfinalplatz bringt, behielten die Black Wings nur dank slowenischer Schützenhilfe. Olimpija Ljubljana feierte gegen den siebentplatzierten HCB Südtirol einen 3:0-Erfolg.

