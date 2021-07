Salzburg gewinnt Testspiel-Kracher gegen Atletico

via

via Sky Sport Austria

Der FC Red Bull Salzburg gewinnt den internationalen Testspiel-Kracher gegen Atletico Madrid mit 1:0 (1:0). Das Goldtor gegen den spanischen Meister erzielte Karim Adeyemi in der 34. Minute.

Neuzugang Kamil Piatkowski feiert in der Innenverteidigung sein Debüt. In der Atletico-Aufstellung vermisste man zahlreiche Stars. Nächste Woche, 4. August wartet auf den FC Red Bull Salzburg bereits der nächste Testspiel-Kracher in der heimischen Arena. Die “Bullen” empfangen den FC Barcelona mit Yusuf Demir.

Red Bull Salzburg – Atletico Madrid 1:0 (1:0). Salzburg, 21.000 Zuschauer. Tore: Adeyemi (34.)

Genau so wollten wir euch zurück willkommen heißen! #RBSAtleti — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) July 28, 2021

Am Sonntag geht es für den österreichischen Meister mit der 2. Runde in der ADMIRAL Bundesliga weiter. Die Salzburger treten auswärts bei der SV Ried an.

Bild: GEPA