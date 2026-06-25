Salzburg gibt Goalie an WSG Tirol ab

Torhüter Salko Hamzic verlässt den FC Red Bull Salzburg und wechselt innerhalb der ADMIRAL Bundesliga zur WSG Tirol.

Der 19-Jährige unterschreibt bei den Tirolern einen Vertrag über zwei Jahre.

Der gebürtige Salzburger durchlief die Red Bull Akademie und sammelte als Kooperationsspieler beim FC Liefering erste Erfahrungen im Profifußball. Für den Zweitligisten absolvierte Hamzic insgesamt 27 Pflichtspiele.

Darüber hinaus kam der frühere österreichische U19-Teamtorhüter auf sieben Einsätze in der UEFA Youth League für Salzburg. Hamzic gehörte zuletzt zum Torhüterteam der „Bullen“ und trainierte regelmäßig mit der Kampfmannschaft.

Hamzic wie Stejskal

Der Wechsel von Hamzic zu den Wattenern erinnert an jenen von Adam Stejskal vor drei Jahren. Damals zog es den heute 24-Jährigen ebenso von Salzburg zur WSG, wo Stejskal drei Jahre lang zwischen Stangen stand. Der Tscheche verlässt die Tiroler im Sommer.