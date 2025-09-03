Salzburg gibt Kader für Europa League bekannt

Mit Ablauf der Meldefrist steht der Kader des FC Red Bull Salzburg für die Ligaphase der UEFA Europa League fest.

Insgesamt 27 Spieler hat Trainer Thomas Letsch bei den anstehenden internationalen Duellen zur Verfügung. Der Kader teilt sich dabei wie folgt auf:

Tor

#1 Alexander Schlager

#52 Christian Zawieschitzky

#92 Salko Hamzic

Abwehr

#2 Jacob Rasmussen

#3 Aleksa Terzic

#4 John Mellberg

#13 Frans Krätzig

#22 Stefan Lainer

#23 Joane Gadou

#37 Tim Trummer

#44 Jannik Schuster

Mittelfeld

#5 Soumaila Diabate

#8 Sota Kitano

#14 Maurits Kjaergaard

#15 Mamady Diambou

#16 Takumu Kawamura

#18 Mads Bidstrup

#27 Kerim Alajbegovic

#29 Lucas Gourna-Douath

#49 Moussa Yeo

Angriff

#7 Clement Bischoff

#9 Karim Onisiwo

#11 Yorbe Vertessen

#19 Karim Konate

#20 Edmund Baidoo

#21 Petar Ratkov

#43 Enrique Aguilar

Überblick: Die acht EL-Gegner von Salzburg

FC Porto (H)

Aston Villa (A)

Ferencvaros (H)

Olympique Lyon (A)

FC Basel (H)

SC Freiburg (A)

Go Ahead Eagles (H)

FC Bologna (A)

(Red.) / Bild: GEPA