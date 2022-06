Salzburg gibt Testspiel-Hammer bekannt

Ein gewissermaßen alter Bekannter beehrt erneut die Red Bull Arena in Wals-Siezenheim. Am 27. Juli testet der rot-weiß-rote Fußball-Champion Salzburg gegen den englischen Vizemeister Liverpool. Das teilte der Verein am Donnerstag mit, nachdem es bereits Spekulationen dahingehend gegeben hatte. Spielbeginn ist um 20:00 Uhr, Dauerkarten-Besitzer können ab kommenden Montag Tickets um den Preis von 20 Euro erwerben.



Die beiden Clubs waren sie nicht nur in der Champions-League-Gruppenphase 2019 (3:4/a, 0:2/h), sondern auch in einem Test im Sommer 2020 (2:2) Gegner. Danach sei der gute Kontakt immer aufrechtgeblieben, erklärte Geschäftsführer Stephan Reiter. „Dadurch haben wir jetzt die besondere Möglichkeit, unseren Fans ein weiteres Duell mit den Reds auf hohem Niveau bieten zu können.“ Karten im freien Verkauf werde es erst ab dem 11. Juli geben, wenn bis dahin noch welche verfügbar sein sollten, teilte Salzburg mit.