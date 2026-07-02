Salzburg gibt Verteidiger fix nach Ungarn ab

Fixer Abgang beim FC Red Bull Salzburg: Verteidiger Rocco Zikovic verlässt die Roten Bullen und wechselt nach Ungarn.

Dort unterschreibt der 21-jährige Kroate beim ungarischen Erstligisten Nyiregyhaza Spartacus. Zikovic spielte seit Jänner 2021 für Salzburg. Dort kam er für die U16 und die U18 zum Einsatz. Zudem kam der Verteidiger auf 9 Einsätze in der UEFA Youth League.

Für den Kooperationsklub FC Liefering absolvierte der Korate 48 Pflichtspiele (fünf Tore, zwei Vorlagen). Das vergangene Halbjahr verbrachte der Verteidiger per Leihe beim portugiesischen Zweitligisten Uniao Leiria.