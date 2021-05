Salzburg-Goalie Stankovic vor Abgang nach Griechenland?

via

via Sky Sport Austria

Der griechische Hauptstadtklub AEK Athen befindet sich laut dem griechischen Portal „Sport 24“ in Verhandlungen mit Red Bull Salzburg über eine Verpflichtung von Torhüter Cican Stankovic (28) in diesem Sommer. Demnach hat der Conference-League-Starter ein Angebot über 800.000 Euro abgegeben. In Athen wäre Stankovic eine Alternative zum zu teuren Marco Bizot von Alkmaar.

Laut griechischen Medienberichten soll Salzburg nun eine Ablöse über rund 1 Million Euro angenommen haben und Stankovic, der es nicht in den ÖFB-EM-Kader schaffte, einen Vierjahresvertrag unterschrieben haben und über 600.000 Euro pro Jahr verdienen.

In Salzburg lief es zuletzt auf ein Duell zwischen Stankovic und Neuzugang Nico Mantl um die Nummer 1 in der kommenden Saison hinaus.

Artikelbild: GEPA