Salzburg-Goalie Tolvanen muss weiter auf Einbürgerung warten

Nichts ist vorerst aus der anvisierten Einbürgerung von Eishockey-Torhüter Atte Tolvanen geworden.

Der Antrag des 29-jährigen Finnen, der mit Salzburg dreimal hintereinander Meister geworden ist, ist am Mittwoch nicht dem Ministerrat vorgelegt worden. Die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten haben die 18-jährigen russischen Zwillinge Ivan und Vasily Zelenov. Beide werden seit Jahren in der Red Bull Hockey Academy in Salzburg ausgebildet.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.