Salzburg greift mit Heimvorteil nach dem Meisterpokal

Die Karl Nedved Trophy steht für Red Bull Salzburg bereit.

Die in der Finalserie der ICE-Eishockeyliga bisher so souveränen Salzburger können mit einem weiteren Erfolg gegen den KAC den „sweep“ schaffen und schon am Freitag (19.30) den vierten Meistertitel hintereinander fixieren. Für die Mannschaft um Kapitän Thomas Raffl wäre trotz Serienerfolgen die Übergabe des Meisterpokals vor den eigenen Fans ein Novum.

Neunmal hat Salzburg seit dem Einstieg im Jahr 2004 die Liga gewonnen – und elfmal den österreichischen Meistertitel -, aber nur ein einziges Mal wurde der entscheidende Sieg im heimischen Volksgarten eingefahren. Das gelang beim Premierenerfolg 2007, vom aktuellen Kader kennt daher keiner das Gefühl einer Meisterfeier in der eigenen Halle.

Schneider: „Haben noch einen Gang mehr“

Das wollen die Roten Bullen am Freitag erleben. Und es spricht alles für den Titelverteidiger, der wie eine gut geölte Maschine durchs Play-off marschiert: eiskalt vor dem Tor, kompakt in der Defensive, dazu ein starker Torhüter Atte Tolvanen. „Das ist eine Teamleistung. Da gibt es kein Geheimnis, man muss die kleinen Dinge richtig machen. Jeder muss die gleiche Drecksarbeit machen, wir spielen füreinander“, erklärte Peter Schneider im Puls24-Interview nach dem 4:1-Erfolg am Dienstag in Klagenfurt und „drohte“: „Wir haben noch einen Gang mehr, den wollen wir am Freitag aufs Eis bringen.“

Auch Mario Huber hob die mannschaftliche Geschlossenheit hervor. „Von der ersten bis zur vierten Linie fährt jeder die Checks fertig, blockt Schüsse, fährt Backcheck“, betonte der Stürmer, der sich noch einmal auf einen harten Fight einstellt. „Gewonnen ist noch nichts, es wird ein hartes Spiel. Wir müssen hineingehen wie in ein Spiel sieben“, sagte Huber.

Der KAC steht nach drei Niederlagen mit dem Rücken zur Wand. Erst einmal ist es einem Club (den Black Wings Linz 2010) gelungen, ein 0:3 in einer „best of seven“-Serie noch aufzuholen. Die Klagenfurter geben die Hoffnung auf den 33. Meistertitel aber noch nicht auf. „Ich kann nur sagen, dass wir noch nicht fertig sind“, betonte Kirk Furey. „Wir fahren jetzt neuerlich nach Salzburg, um dort einen Sieg zu holen. Die Mannschaft wird alles geben, was in ihr steckt, unsere Gruppe wird bereit sein, auch wenn wir vor einer schweren Aufgabe stehen“, kündigte der KAC-Trainer an. „Wir müssen erhobenen Hauptes in Salzburg antreten, wir können nichts mehr verlieren“, sagte Kapitän Thomas Hundertpfund.

(APA) / Bild: GEPA