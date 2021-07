Salzburg hat wohl Daka-Nachfolger im Visier

via

via Sky Sport Austria

Nach dem Transfer von Torschützenkönig Patson Daka zu Leicester City und dem Ausfall von Sekou Koita wird Red Bull Salzburg wohl am Stürmer-Sektor nachlegen.

Wie “Foot Mercato” berichtet, bemühen sich die Salzburger um Evann Guessand von OGC Nizza. Der 20-Jährige war zuletzt ein Jahr in die Schweizer Super League zu Lausanne-Sport verliehen. In 34 Liga-Spielen erzielte Guessand sieben Treffer und leistete fünf Assists.

Auch Hasenhüttl-Klub Southampton sowie Newcastle United sollen am Stürmer interessiert sein. Guessands Vertrag in Nizza lief am 30. Juni aus, er wäre daher ablösefrei zu haben.

Bild: GEPA