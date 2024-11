Salzburg hofft auf erfolgreiche Revanche gegen Lahti

Der RC Red Bull Salzburg kämpft im hohen Norden um eine gute Ausgangsposition für den angepeilten zweiten Einzug ins Viertelfinale der Champions Hockey League (CHL). Österreichs Eishockeymeister gastiert am Dienstag (17.30 Uhr) im Achtelfinal-Hinspiel bei den Pelicans Lahti, das Rückspiel steigt am 20. November (20.20 Uhr) in Salzburg.

Salzburg hat sich mit vier Siegen in sechs Spielen souverän für die K.o.-Runde qualifiziert und damit die Chance auf eine Revanche gegen das finnische Topteam erspielt. Im vergangenen Jahr unterlagen die Bullen zu Hause gegen Lahti mit 1:5 und verpassten so das Play-off. „Dieses Jahr wollen wir beweisen, dass wir sie schlagen können“, sagte finnische Salzburg-Torhüter Atte Tolvanen, der in der Saison 2019/20 für Lahti gespielt hat.

Man sei „gespannt, wie weit wir noch kommen können“, meinte Ali Wukovits. „Sie sind eine eisläuferisch starke Mannschaft, aber wir müssen uns auf unser eigenes Spiel konzentrieren und das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Hier wird die mental stärkere Mannschaft gewinnen“, erklärte der Stürmer.

Salzburg steht zum sechsten Mal im CHL-Achtelfinale und hat 2018/19 auch die nächste Runde erreicht.

(APA) / Artikelbild: GEPA