Eishockey-Meister Red Bull Salzburg hat einen dritten Kanadier für die Verteidigung engagiert.

Die Bullen gaben am Dienstag die Verpflichtung von Tyler Lewington bekannt. Der 27-Jährige hat neben 384 AHL-Spielen auch zwölf Partien in der NHL bestritten und geht nun in seine erste Europa-Saison.

