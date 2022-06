via

via Sky Sport Austria

Eishockey-Champion Red Bull Salzburg hat sich mit Verteidiger-Routinier Chay Genoway verstärkt.

Der 35-jährige Kanadier kommt mit der Empfehlung von fast 500 Matches in den europäischen Topligen KHL und SHL sowie 194 AHL- und einem NHL-Spiel (für Minnesota Wild) zu den Bullen, wie Salzburg am Donnerstag bekannt gab. Genoway gewann unter anderem die Champions Hockey League und mit Kanada Bronze bei Olympia 2018. Er war zuletzt für den schwedischen Erstligisten Brynäs IF aktiv.

(APA)

Bild: Imago