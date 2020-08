via

via Sky Sport Austria

EC Red Bull Salzburg hat den US-Verteidiger Taylor Chorney verpflichtet.

Der 33-jährige Ex-NHL-Spieler war in den vergangenen beiden Saisonen beim Schweizer Eishockey-Erstligisten HC Lugano engagiert. Wie die Salzburger am Freitag außerdem mitteilten, bestreiten sie ab 28. August zwei Testspiele gegen den VSV und eines gegen die Vienna Capitals.

Jenes gegen die Wiener am 6. September in Salzburg soll vor Publikum in Szene gehen, die Zuschauerzahl ist aber limitiert.

(APA)

Beitragsbild: