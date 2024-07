Salzburg gegen Sheffield in Torlaune – Hartberg verliert

Vizemeister Red Bull Salzburg hat Sheffield Wednesday im Test am Samstag keine Chance gelassen und damit eine erfolgreiche Cup-Generalprobe gefeiert.

Die Mannschaft von Neo-Trainer Pep Lijnders, die zum ersten Mal im neuen Auswärtstrikot spielte, besiegte den englischen Zweitligisten deutlich mit 4:0.

Amar Dedic und Maurits Kjaergaard sorgten bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel schraubten die beiden Stürmertalente Karim Konate und Adam Daghim das Ergebnis weiter in die Höhe. Am kommenden Freitag treffen die Salzburger in der ersten Cup-Runde auf Dornbirn.

Hartberg unterliegt Lviv

Eine Niederlage setzte es hingegen für den TSV Hartberg gegen den ukrainischen Erstligisten Rukh Lviv.

Die Schopp-Elf, die am Freitag im Cup nach Bischofshofen muss, verlor die Partie mit 0:2.

Bild: GEPA