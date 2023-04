Salzburg im Topspiel bei Angstgegner Sturm: Die Highlights der jüngsten zehn Liga-Duelle im VIDEO

Der SK Sturm Graz entwickelte sich unter Trainer Christian Ilzer zum Angstgegner von Ligakrösus Red Bull Salzburg. In den vergangenen zehn direkten Duellen in der Bundesliga gingen die Steirer viermal als Sieger vom Platz. Keine andere Bundesliga-Mannschaft kommt in diesem Zeitraum auch nur annähernd an diese Siegquote heran.

Mit einem weiteren Erfolg im Heimspiel am Sonntag (ab 16:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) kann Sturm die Tabellenführung in der ADMIRAL Bundesliga übernehmen. Ein Rückblick auf die jüngsten zehn Liga-Duelle der beiden aktuellen Spitzenmannschaften:

22. Oktober 2022 – Salzburg vs. Sturm 0:0

Salzburg: Köhn – Dedic, Solet (46. Piatkowski), Pavlovic, Wöber – Seiwald, Gourna-Douath, Agyekum (81. Simic), Kjaergaard – Adamu, Okafor (66. Sesko)

Sturm: Siebenhandl – Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante (69. Schnegg) – Hierländer, Gorenc-Stankovic, T. Horvat (69. Kiteishvili), Prass – Emegha (60. Ajeti), Böving (84. Fuseini)

Gelb-Rote Karte: Pavlovic (92./Foul, Unsportlichkeit)

30. Juli 2022 – Sturm vs. Salzburg 2:1

Tore: 1:0 (23.) Höjlund, 2:0 (51.) Höjlund, 2:1 (87.) Kjaergaard

Sturm: Siebenhandl – Gazibegovic (80. Demaku), Wüthrich, Borkovic, Dante – Hierländer, Gorenc-Stankovic, T. Horvat (72. Ljubic), Prass – Sarkaria (90. Schnegg), Höjlund

Salzburg: Köhn – Van der Brempt (76. Koita), Solet, Bernardo (46. Ulmer), Wöber – Sucic, N. Seiwald, Fernando (85. Adamu), Capaldo – Sesko, Okafor (46. Kjaergaard)

27. April 2022 – Sturm vs. Salzburg 2:1

Tore: 1:0 (14.) Jäger, 1:1 (22.) Sesko, 2:1 (72.) Jantscher

Sturm: Siebenhandl – Jäger, Affengruber, Borkovic, Dante – Hierländer, Ljubic, Niangbo (74. Kronberger), Kuen (90. Stückler) – Sarkaria, Jantscher (88. Lang)

Salzburg: Köhn – Van der Brempt, Piatkowski, Wöber, Bernardo – Capaldo (62. Bernede), Seiwald (62. Junuzovic), Aaronson (76. Diambou), Kjaergaard (62. Sucic) – Adamu, Sesko

13. März 2022 – Salzburg vs. Sturm 1:0

Tor: 1:0 (55.) Wöber

Salzburg: Köhn – Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer – Sucic (87. Bernardo), N. Seiwald, Aaronson (83. Kjaergaard), Capaldo (68. Bernede) – Adamu (68. Sesko), Adeyemi (68. Okafor)

Sturm: Siebenhandl – Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante (70. Sarkaria) – Hierländer (64. Kuen), Gorenc-Stankovic, Niangbo (81. Kronberger), Prass – Höjlund, Jantscher

24. Oktober 2021 – Salzburg vs. Sturm 4:1

Tore: 1:0 (5.) Kristensen, 2:0 (22.) Adeyemi, 2:1 (50.) Jantscher, 3:1 (74.) Siebenhandl (Eigentor), 4:1 (81.) Adeyemi

Salzburg: Köhn – Kristensen, Onguene, Wöber (87. Bernardo), Ulmer (87. Guindo) – Sucic (70. Capaldo), Camara, Aaronson, N. Seiwald – Okafor (70. Adamu), Adeyemi (87. Simic)

Sturm: Siebenhandl – Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich (78. Geyrhofer), Borkovic (63. Sarkaria) – Kuen, Gorenc-Stankovic (70. Ljubic), Niangbo (77. Jäger), Dante – Yeboah (78. Lang) Jantscher

23. Juli 2021 – Sturm vs. Salzburg 1:3

Tore: 1:0 (11.) Ulmer (Eigentor), 1:1 (69.) Adeyemi, 1:2 (76.) Kristensen, 1:3 (85.) Adeyemi

Sturm: Siebenhandl – Gazibegovic (79. Jäger), Affengruber, Wüthrich, Dante (79. Sarkaria) – Hierländer, Gorenc-Stankovic, Kiteishvili, Kuen (66. Prass) – Yeboah (90. Lang), Jantscher

Salzburg: Mantl – Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer (74. Guindo) – Capaldo (64. Sucic), Junuzovic, Aaronson (87. Bernede), Seiwald – Adeyemi (87. Adamu), Sesko

09. Mai 2021 – Sturm vs. Salzburg 1:3

Tore: 0:1 (20.) Aaronson, 1:1 (56.) Kiteishvili, 1:2 (78.) Aaronson, 1:3 (83.) Junuzovic

Sturm: Siebenhandl – Gazibegovic, Geyrhofer (74. Wüthrich), Nemeth, Dante – Kiteishvili (74. Jäger), Gorenc-Stankovic, Ljubic, Kuen (46. Hierländer) – Yeboah (85. Huspek), Jantscher (85. Balaj)

Salzburg: Stankovic – Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer – E. Mwepu, Bernede (65. Seiwald), Junuzovic (84. Bernardo), Aaronson (84. Sucic) – Berisha (79. Okafor), Daka (65. Adeyemi)

04. April 2021 – Salzburg vs. Sturm 3:1

Tore: 1:0 (3.) Daka, 2:0 (5.) Daka, 3:0 (11.) Daka, 3:1 (13.) Dante

Salzburg: Stankovic – Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer – Bernede (66. Bernardo), Junuzovic (77. Seiwald) – E. Mwepu, Aaronson (77. Adeyemi) – Berisha (91. Affengruber), Daka

Sturm: Siebenhandl – Jäger, Nemeth, Wüthrich, Dante – Hierländer, Gorenc-Stankovic (84. Schendl), Ljubic (46. Kiteishvili), Kuen (76. Shabanhaxhaj) – Yeboah (65. Friesenbichler), Jantscher (84. Balaj)

28. Februar 2021 – Sturm vs. Salzburg 2:1 (in Klagenfurt)

Tore: 1:0 ( 9.) Jäger, 2:0 (22.) Ljubic, 2:1 (78.) Daka (Elfmeter)

Sturm: Schützenauer – Ingolitsch, Nemeth, Wüthrich, Dante – Hierländer, Jäger, Ljubic (86. Gazibegovic), Kuen (69. Gorenc-Stankovic) – Yeboah (69. Shabanhaxhaj), Jantscher (55. Balaj)

Salzburg: Stankovic – Kristensen, Ramalho, Solet, Vallci (46. Ulmer) – Sucic (46. E. Mwepu), Bernede (69. Junuzovic), Seiwald, Aaronson (69. Kjaergaard) – Adeyemi (37. Daka), Berisha

21. November 2020 – Salzburg vs. Sturm 1:3

Tore: 0:1 (48.) Ljubic, 0:2 (53.) Jantscher ,0:3 (59.) Jantscher, 1:3 (86.) Berisha

Salzburg: Stankovic – Kristensen, Ramalho (61. Wöber), Solet, Vallci (56. Ulmer) – Seiwald, E. Mwepu (72. Susic) – Szoboszlai, Berisha, Okafor (56. Koita) – Adeyemi (56. Camara)

Sturm: Siebenhandl – Ingolitsch, Nemeth, Wüthrich, Dante – Hierländer, Ljubic (92. F. Mwepu), Gorenc-Stankovic (72. Jäger), Kuen (92. Gazibegovic) – Friesenbichler (72. Balaj), Jantscher (84. P. Huspek)

Artikelbild: GEPA