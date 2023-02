Salzburg im Youth-League-Achtelfinale bei Real gefordert

Auf Salzburgs Fußball-Nachwuchs wartet am Mittwoch (14.00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) im Achtelfinale der UEFA Youth League niemand geringerer als die U19 von Real Madrid. Trainer Fabio Ingolitsch sprach vor dem Gastspiel im Estadio Alfredo di Stefano von der „bisher größten Herausforderung in dieser Youth-League-Saison“. Es ist allerdings auch eine Chance zur Revanche: 2020 waren die Salzburger mit einem Team um Luka Sucic ihren Alterskollegen aus Madrid im Halbfinale in Genf mit 1:2 unterlegen.

Im Vorjahr war für die Jungbullen erst im Finale des Nachwuchs-Europacups gegen Benfica Lissabon Endstation. Wie Real 2020 haben die Salzburger den vor zehn Jahren eingeführten Bewerb 2017 auch bereits einmal gewonnen. „Wenn wir mutig auftreten und uns auf unsere Stärken fokussieren, sind wir davon überzeugt, dass wir dieses K.-o.-Duell für uns entscheiden können“, meinte Ingolitsch. „Wir wollen mit dieser Aufgabe wachsen, uns jeglichen Widerständen stellen und vor allem unsere DNA auf den Platz bringen.“

Die Madrilenen halten die Sprösslinge ihrer qualitativ hochwertigen Akademie „La Fabrica“ entgegen. Auch das aktuelle U19-Team, betreut vom früheren Real-Profi Alvaro Arbeloa, ist mit einigen vielversprechenden Talenten bestückt. Mit dem brasilianischen Rechtsverteidiger Vinicius Tobias und dem Argentinier Nico Paz im zentralen Mittelfeld stechen zwei Akteure heraus. Dazu kommen die spanischen Nachwuchs-Teamspieler Marvel oder Cesar Palacios.

Real war als Gruppensieger vor Schachtar Donezk, RB Leipzig und Celtic Glasgow direkt für das Achtelfinale qualifiziert. Salzburgs U19 musste den Umweg über das Play-off gehen, setzte sich dort aber mit 3:2 bei den Young Boys in Bern durch. Auf den Aufsteiger von Madrid – gespielt wird im 6.000 Zuschauer fassenden Stadion von Reals Trainingszentrum im Nordosten der Stadt – wartet im Viertelfinale entweder der FC Barcelona oder AZ Alkmaar.

(APA)/Bild: GEPA