Salzburg kassiert erste Heimniederlage der Saison gegen Innsbruck

Red Bull Salzburg ist erstmals in dieser Saison der ICE-Eishockeyliga in einem Heimspiel leer ausgegangen. Der Titelverteidiger unterlag HC Innsbruck mit 2:3 und geht damit als Tabellendritter in die Länderspielpause.

Kevin Roy (26./PP), Gordon Green (40.) und Nicholas Albano (42.) brachten die Tiroler 3:0 in Führung. Salzburg konnte durch Tore von Florian Baltram (46.) und Chay Genoway (60.) nur noch verkürzen, die Wende gelang nicht mehr.

Salzburg hatte in den zwölf Heimspielen davor nur eine Niederlage kassiert, beim 1:2 nach Verlängerung gegen die Vienna Capitals Ende Oktober hatten die Roten Bullen aber einen Punkt geholt.

Vor dem Spiel war der langjährige Salzburg-Spieler Matthias Trattnig geehrt worden, seine Rückennummer 51 wird nicht mehr vergeben.

