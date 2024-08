Salzburg lässt sich von CL-Quali-Fluch nicht mehr beirren

Vor einigen Jahren noch hätte die Aussicht auf die Champions-League-Qualifikation bei den Fans des FC Salzburg ein nervöses Zittern ausgelöst. Elf Mal waren die Bullen gescheitert, ehe sie sich 2020 in der letzten Quali-Phase gegen Maccabi Tel Aviv und 2021 gegen Bröndby IF durchsetzten. Vor dem Drittrunden-Hinspiel gegen Twente Enschede (Di., ab 20.40 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – mit dem Sky X-Traumpass das Spiel live streamen) ist der einstige Fluch längst in der Mottenkiste gelandet.

Bevor der Bann gebrochen wurde, waren alle elf Versuche, die Königsklasse seit dem Red-Bull-Einstieg 2005 via Qualifikation zu erreichen, gescheitert. Negativhöhepunkt war 2012 das Aus in der 2. Qualirunde gegen Düdelingen aus Luxemburg. In den Saisonen 2019/20, 2022/23 und 2023/24 war Salzburg die Qualifikation dank des österreichischen Fixplatzes für die Gruppenphase aufgrund der UEFA-Fünfjahreswertung erspart geblieben. Diesmal kommt Meister Sturm Graz in diesen Genuss.

Übersicht der Champions-League-Qualifikationen von FC Salzburg

2006/07: 3. Rd.: Salzburg – Valencia CF 1:0 (h), 0:3 (a)

2007/08: 3. Rd.: Salzburg – Schachtar Donezk 1:0 (h), 1:3 (a)

2009/10: Play-off: Salzburg – Maccabi Haifa 1:2 (h), 0:3 (a)

2010/11: Play-off: Salzburg – Hapoel Tel Aviv 2:3 (h), 1:1 (a)

2012/13 2. Rd.: Salzburg – F91 Düdelingen (LUX) 0:1 (a), 4:3 (h)

2013/14 3. Rd.: Salzburg – Fenerbahce Istanbul 1:1 (h), 1:3 (a)

2014/15 Play-off: Salzburg – Malmö FF 2:1 (h), 0:3 (a)

2015/16 3. Rd.: Salzburg – Malmö FF 2:0 (h), 0:3 (a)

2016/17 Play-off: Salzburg – Dinamo Zagreb 1:1 (a), 1:2 n.V.(h)

2017/18 3. Rd.: Salzburg – HNK Rijeka 1:1 (h), 0:0 (a)

2018/19 Play-off: Salzburg – Roter Stern Belgrad 0:0 (a), 2:2 (h)

2020/21 Play-off: Salzburg – Maccabi Tel Aviv 2:1 (a), 3:1 (h)

2021/22 Play-off: Salzburg – Bröndby IF 2:1 (h), 2:1 (a)

2024/25 3. Rd.: Salzburg – Twente Enschede ?

Hinweis: bis 2008/09: drei Runden in der Qualifikation

seit 2009/10: drei Qualifikationsrunden mit anschließendem Play-off

(APA)

