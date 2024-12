Salzburg mischt bei Klub-WM 2025 mit – alle Teilnehmer & Lostöpfe im Überblick

Zwei Tage vor der Gruppen-Auslosung der FIFA Klub-WM 2025 stehen alle Lostöpfe fest.

Mit dem Copa-Libertadores-Sieg von Botafogo am Samstag ist der letzte Teilnehmer bei der reformierten Klub-Weltmeisterschaft gefunden. Das von der FIFA organisierte Turnier mit 32 Mannschaften findet im kommenden Sommer vom 15. Juni bis 13. Juli in den USA statt. Die Auslosung der Gruppen geht am Donnerstag (ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport News – streame mit dem Sky X-Traumpass) über die Bühne.

Salzburg in Topf zwei

Mit Red Bull Salzburg mischt auch ein heimischer Verein bei der Klub-WM 2025 mit. Die „Bullen“ befinden sich in Topf zwei.

Außerdem ist der ehemalige ÖFB-Teamchef Marcel Koller mit Al Ahly aus Ägypten dabei. Brisant: Die brasilianische Metropole Rio de Janeiro stellt mit Flamengo, Fluminense und Botafogo gleich drei Teilnehmer.

Alle Lostöpfe im Überblick:

Topf 1:

Manchester City (England)

Real Madrid (Spanien)

Bayern München (Deutschland)

Paris Saint Germain (Frankreich)

Flamengo (Brasilien)

Palmeiras (Brasilien)

River Plate (Argentinien)

Fluminense (Brasilien)

Topf 2:

Chelsea (England)

Borussia Dortmund (Deutschland)

Inter (Italien)

Porto (Portugal)

Atletico Madrid (Spanien)

Benfica (Portugal)

Juventus (Italien)

Red Bull Salzburg (Österreich)

Topf 3:

Al-Hilal (Saudi-Arabien)

Ulsan HD (Südkorea)

Al Ahly (Ägypten)

Wydad Casablanca (Marokko)

Monterrey (Mexiko)

León (Mexiko)

Boca Juniors (Argentinien)

Botafogo (Brasilien)

Topf 4:

Urawa Red Diamonds (Japan)

Al-Ain (Vereinigte Arabische Emirate)

ES Tunis (Tunesien)

Mamelodi Sundowns (Südafrika)

Pachuca (Mexiko)

Seattle Sounders (Vereinigte Staaten)

Auckland City (Neuseeland)

Inter Miami (Vereinigte Staaten)

(Red.)

Bild: Imago