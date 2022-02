Salzburg mit ausgeglichener Deutschland-Bilanz gegen Bayern

Die Bilanz von Österreichs Teams im Fußball-Europacup gegen Vertreter aus Deutschland fällt vor dem Champions-League-Achtelfinalhinspiel zwischen Red Bull Salzburg und Bayern München am Mittwoch (ab 19:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) eindeutig aus: Nur 18 Siege und elf Remis bei 39 Niederlagen stehen zu Buche. Salzburg weist immerhin eine ausgeglichene Bilanz auf.

Fünf Siege (gegen VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund, Schalke 04 und RB Leipzig/zweimal) und zwei Remis stehen in der Red-Bull-Ära fünf Niederlagen gegenüber. Der jüngste Erfolg datiert vom 20. Oktober des Vorjahres, als man in der CL-Gruppenphase den VfL Wolfsburg zuhause 3:1 bezwang und damit einen Schritt ins nunmehrige Achtelfinale machte.

Gegen Bayern schaut die rot-weiß-rote Bilanz aber düster aus. In zehn Spielen gab es nur einen Sieg und zwei Remis. 1967 setzte sich Rapid im Viertelfinal-Hinspiel des Cups der Cupsieger zuhause mit 1:0 durch, schied nach einem 0:2 n.V. in München aber aus. Und auch die Austria musste im Achtelfinale des Meistercups, der späteren CL, in den Jahren 1985 und 1986 trotz eines Heim-1:1 bzw. eines Heim-3:3 jeweils im Achtelfinale die Segel streichen. Insgesamt schafften heimische Clubs in 25 K.o-Duellen nur viermal den Aufstieg. Zuletzt gelang das 2018 den „Bullen“, als sie im Achtelfinale der Europa League Borussia Dortmund ausschalteten (2:1/a, 0:0/h).

Mit den Bayern matchte sich Salzburg erst zweimal. In der CL-Gruppenphase setzte es dabei im Herbst 2020 mit dem 2:6 in Wals-Siezenheim und dem 1:3 in München klare Niederlagen.

Europacup-Bilanz Österreich – Deutschland/ohne DDR (68 Spiele – 18 Siege, 11 Remis, 39 Niederlagen, Torverhältnis 66:137; 4:21 in K.o.-Duellen)

1959/60 Meistercup, VF: Wr. Sportclub – E. FRANKFURT 1:2(a), 1:1(h)

1966/67 Cupsieger, VF: Rapid – BAYERN MÜNCHEN 1:0(h), 0:2 n.V.(a)

1967/68 Meistercup, 2.Runde: Rapid – E. BRAUNSCHWEIG 1:0(h), 0:2(a)

1968/69 Messestädte, 1.Runde: Innsbruck – FRANKFURT 2:2(h), 0:3(a)

1973/74 UEFA-Cup, 2.Runde: Admira – F. DÜSSELDORF 2:1(h), 0:3(a)

1974/75 UEFA-Cup, 1.Runde: Innsbruck – MÖNCHENGLADBACH 2:1(h), 0:3(a)

1975/76 Cupsieger, VF: Sturm Graz – FRANKFURT 0:2(h), 0:1(a)

1975/76 Meister, 1.Runde: Innsbruck – MÖNCHENGLADBACH 1:1(a), 1:6(h)

1976/77 Meister, 1.Runde: Austria – MÖNCHENGLADBACH 1:0(h), 0:3(a)

1977/78 Meister, VF: Innsbruck – MÖNCHENGLADBACH 3:1(h), 0:2(a)

1978/79 UEFA-Cup, 1.Runde: Sturm – MÖNCHENGLADBACH 1:5(a), 1:2(h)

1980/81 Cupsieger, 1.Runde: Salzburg – DÜSSELDORF 0:5(a), 0:3(h)

1983/84 Cupsieger, 1.Runde: Innsbruck – 1. FC KÖLN 1:0(h), 1:7(a)

1985/86 Meister, 2.Runde: Austria – BAYERN MÜNCHEN 2:4(a), 3:3(h)

1986/87 Meister, 2.Runde: Austria – BAYERN MÜNCHEN 0:2(a), 1:1(h)

1987/88 UEFA-Cup, 1.Runde: Austria – LEVERKUSEN 0:0(h), 1:5(a)

1989/90 UEFA-Cup, 2.Runde: Austria – WERDER BREMEN 0:5(a), 2:0(h)

1993/94 UEFA-Cup, VF: SALZBURG – E. Frankfurt 1:0(h),0:1(a),5:4 i.E.

1993/94 UEFA-Cup, HF: SALZBURG – Karlsruhe 0:0(h), 1:1(a)

1997/98 UEFA-Cup, 2.Runde: RAPID – 1860 München 3:0(h), 1:2(a)

2000/01 UEFA-Cup, 2.Runde: FC Tirol – VFB STUTTGART 1:0(h), 1:3(a)

2003/04 UEFA-Cup, 2.Runde: Austria – DORTMUND 1:2(h), 0:1(a)

2005/06 CL, Gruppe: Rapid – Bayern München 0:1(h), 0:4(a)

2009/10 EL, Gruppe: Rapid – Hamburger SV 3:0(h), 0:2(a)

2009/10 EL, Gruppe: Austria – Werder Bremen 2:2(h), 0:2(a)

2012/13 EL, Gruppe: Rapid – Leverkusen 0:4(h), 0:3(a)

2015/16 EL-Quali, 3.Runde: Wolfsberger AC – DORTMUND 0:1(h), 0:5(a)

2016/17 EL, Gruppe: RB Salzburg – Schalke 04 1:3(a), 2:0(h)

2017/18 EL, AF: RB SALZBURG – Dortmund 2:1(a), 0:0(h)

2018/19 EL, Gruppe: RB Salzburg – RB Leipzig 3:2(a), 1:0(h)

2019/20 EL, Gruppe: WAC – Mönchengladbach 4:0(a), 0:1(h)

2019/20 EL, 1/16-Finale: RB Salzburg – E. FRANKFURT 1:4(a), 2:2(h)

2020/21 CL, Gruppe: RB Salzburg – Bayern München 2:6(h), 1:3(a)

2021/22 CL, Gruppe: RB Salzburg – VfL Wolfsburg 3:1(h), 1:2(a)

2021/22 CL, AF: RB Salzburg – Bayern München

