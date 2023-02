Salzburg muss auf sechs Spieler gegen Lustenau verzichten

Am Samstagnachmittag treffen die Salzburger zum Frühjahrsauftakt im eigenen Stadion auf die Lustenauer Austria (17:00 live auf Sky Sport Austria 2 – Streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass). Trainer Matthias Jaissle muss dabei auf sechs Spieler verzichten.

Nach einer außergewöhnlich langen Winterpause startet der österreichische Serienmeister am Samstagnachmittag wieder mit dem Bundesligaalltag. Zu Gast in der großen Arena in Wals-Siezenheim erwarten die roten Bullen Austria Lustenau. Die Favoritenrolle obliegt natürlicherweise den Mozartstädtern und das obwohl sie auf sechs Spieler zu verzichten haben. Kameri, Okoh, Tijani, Guindo, Omoregie und Konate werden laut Sky Reporter Gerhard Krabath in der 17. Runde nicht zum Einsatz kommen.

(Red.)/Bild: GEPA