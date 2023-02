Salzburg muss in Rom auf Fernando verzichten – „Das schmerzt natürlich“

via

via Sky Sport Austria

Der FC Salzburg muss bei der Mission Achtelfinale nicht nur auf den gesperrten Innenverteidiger Strahinja Pavlovic, sondern auch auf Stürmer Fernando verzichten.

Den Brasilianer, der nach einer monatelangen Verletzungspause erst zum Frühjahrsauftakt in die Elf zurückgekehrt war, plagt neuerlich der Oberschenkel. „Das schmerzt natürlich, weil Fernando ein Unterschiedsspieler ist“, betonte Trainer Matthias Jaissle vor dem Rückspiel bei der AS Roma. „Wir jammern aber nicht und setzen auf unseren gut besetzten breiten Kader.“ Festlegen wollte er sich dabei nicht. Junior Adamu, Sekou Koita oder Benjamin Sesko kommen als Partner von Noah Okafor in Frage.

(APA/red.)

Artikelbild: Imago