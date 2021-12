Salzburg nach CL-Erfolg in der Bundesliga gefordert

Die WSG Tirol gastiert am heutigen Samstag beim Champions-League-Achtelfinalisten Red Bull Salzburg (ab 16 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 -Streame mit dem SkyX-Traumpass). Die „Bullen“ fixierten den Einzug in die KO-Phase der Königsklasse am Mittwoch, nun sind die Salzburger in der ADMIRAL Bundesliga gefordert.