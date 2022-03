Grunddurchgangsgewinner Salzburg steht nach dem dritten Sieg in der ersten Play-off-Runde der ICE Hockey League gegen Znojmo vor dem Halbfinaleinzug. Die Bullen gewannen am Sonntag vor Heimpublikum 5:3, womit sie in der Best-of-seven-Serie nur noch einen weiteren Erfolg benötigen. Die ersten beiden Spiele hatten sie 3:1 und 3:2 gewonnen. Die nächste Partie steigt am Dienstag in Tschechien.

(APA)

Artikelbild: GEPA