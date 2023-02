via

via Sky Sport Austria

Für den FC Red Bull Salzburg ist die internationale Saison nach dem Europa-League-Aus am Donnerstag beendet. Die „Bullen“ schieden nach einem 0:2 bei der Roma (Spielbericht + VIDEO-Highlights) in der Knockout-Phase aus.

In der ADMIRAL Bundesliga will der Serienmeister gegen die SV Ried in die Erfolgsspur zurückkehren.