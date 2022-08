Salzburg präsentiert Trikot für Champions League-Saison 2022/23

via

Der FC Salzburg hat am Dienstag das neue Trikot für die internationalen Einsätze in der UEFA Champions League präsentiert.

Die Bullen blicken am Donnerstag gebannt nach Istanbul, wo in diesem Jahr die Auslosung zur Gruppenphase stattfindet und die Gruppengegner der Salzburger ermittelt werden.

Sky Sport Austria überträgt die Auslosung ab 17:50 Uhr live. Der ehemalige Salzburg-Torjäger und Sky Experte Marc Janko kommentiert die Auslosung und ordnet die Chancen des einzigen österreichischen Klubs in der Königsklasse ein.

Champions League Auslosung zur Gruppenphase: Wann und wo?

