Salzburg scheitert in Youth League an Nantes

Der Nachwuchs von Fußball-Meister Red Bull Salzburg ist im Achtelfinale der UEFA Youth League gescheitert.

Die „Jung-Bullen“ kassierten am Mittwoch im U19-Bewerb gegen Nantes eine 0:1-Heimniederlage, das entscheidende Tor erzielte Diockoumalang Gomes in der 19. Minute. Die beste Chance auf den Ausgleich vergab Adam Daghim, sein Volley in der 90. Minute landete an der Stange. Die Salzburger hatten die Gruppenphase im vergangenen Herbst ungeschlagen überstanden.

Im Viertelfinale wäre auf eigenem Rasen der FC Kopenhagen der Gegner gewesen. Im Vorjahr war man ebenfalls im Achtelfinale gegen Real Madrid ausgeschieden.

(APA) / Artikelbild: Imago