Salzburg schießt Bozen vom ICE-Spitzenrang

Red Bull Salzburg hat den HCB Südtirol am Sonntag von der Spitze der ICE Hockey League geschossen. Der amtierende Champion besiegte in der 18. Runde das Team aus Bozen mit 6:3. Gleichzeitig gewann Fehervar beim HC Innsbruck mit 4:0, die Ungarn sind damit neuer Tabellenführer. Der KAC gewann bei Olimpija Ljubljana mit 7:5. Mit dem gleichen Ergebnis schlugen die Black Wings Linz daheim Asiago.

In Salzburg sah das Publikum sehr verschiedene Drittel. Schoss sich der Gastgeber in den ersten 20 Minuten eine 3:0-Führung heraus, so antworteten die Südtiroler im Mittelabschnitt ihrerseits mit drei Toren zum Ausgleich. Die Entscheidung fiel im Schlussdrittel, als Ryan Murphy die „Bullen“ wieder in Front brachte (51.). Zum Drüberstreuen gab es noch zwei Empty-Net-Treffer durch Mario Huber (59.) und Benjamin Nissner (60.). Der Meister, der mit 29 Punkten nun Vierter ist, gewann damit auch das zweite Saisonduell mit den Bozenern.

In Innsbruck präsentierte sich Fehervar staubtrocken und effizient, während die „Haie“ ihre Chancen liegen ließen. Die ungarischen Gäste netzten vier Mal und zogen mit 39 Zählern an Bozen (38) vorbei an die Ligaspitze. Ein Wechselbad der Gefühle bekamen die Fans in Laibach serviert, wo die Führung mehrfach wechselte. Trotz zweimaligen Rückstands ging der KAC bei Olimpija als Sieger vom Eis, Matchwinner war Johannes Bischofberger mit drei Treffern (3., 51., 56.). Die „Rotjacken“ schlossen als Sechste mit 27 Zählern zu den fünftplatzierten Slowenen auf.

In Linz kam es ebenfalls zu einem torreichen Schlagabtausch. Die Black Wings lagen nach 34 effizienten Minuten mit 5:1 vorne. Doch die Gäste aus Asiago stellten noch vor der zweiten Pause binnen sechs Minuten auf 4:5. Als im Schlussdrittel der Ausgleich fiel, drohte die Partie zu kippen. Doch Brian Lebler (58.) und Ken Ograjensek (60.) schossen die Linzer zum dritten Sieg in Folge seit der Länderspielpause.

