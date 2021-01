Salzburg schlägt Innsbruck mit 3:1

Am 30. Dezember feierten die Salzburger einen ungefährdeten 5:1-Erfolg gegen die Haie. Diesmal gingen die Innsbrucker in Führung, Max Gerlach entwischte der Salzburger Defensive und traf trocken zum 1:0. Dieses Ergebnis hielt auch bis zur 38. Minute, als Rick Schofield in Überzahl für die Gäste traf. Beide Teams kamen in weiterer Folge zu Chancen, etwas effizienter zeigten sich aber die Red Bulls. John Hughes erzielte in der 47. Minute den Führungstreffer und machte mit einem Empty-Net-Tor in der Schlussminute den Sack endgültig zu. Während die Tiroler die sechste Niederlage in Folge (die vierte zu Hause) hinnehmen mussten, feierte das Team von Matt McIlvane den ersten Sieg im neuen Jahr und kletterte auf Rang fünf.

SO, 03.01.2021, HC TIWAG INNSBRUCK – DIE HAIE – EC RED BULL SALZBURG 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Referees: OFNER, STERNAT, Martin, Seewald

Tor Innsbruck: Gerlach (12.)

Tore Salzburg: Schofield (38./PP), Hughes (47., 60./EN)

Beitragsbild: GEPA