Salzburg schrammt an Auftaktpleite in Ried vorbei

SV Ried hat ein starkes Comeback in der ADMIRAL Bundesliga abgeliefert und einen Sensationssieg erst in der Nachspielzeit verspielt.

Der Aufsteiger aus dem Innviertel brachte Titel-Mitfavorit Red Bull Salzburg am Samstag an den Rand einer Niederlage, kassierte aber in der 96. Minute noch ein Gegentor zum 2:2 (1:1)-Endstand. Yorbe Vertessen bewahrte die Salzburger vor einer komplett verpatzten Generalprobe für das Champions-League-Qualifikationsspiel am Mittwoch gegen Brügge.

Nach einer frühen Salzburger Führung durch Sato Kitano (9.) drehten Kingstone Mutandwa (31.) und Oliver Steurer (53.) vor 6.800 Fans im Innviertel die Partie. Der Vizemeister machte danach mächtig Druck, vergab zunächst gut ein halbes Dutzend guter Torchancen, ehe Vertessen doch noch die erste Salzburger Liga-Niederlage gegen Ried seit neuneinhalb Jahren (0:1 am 13. Februar 2016) verhinderte.

Ried überzeugt bei Bundesliga-Rückkehr

Salzburg-Trainer Thomas Letsch verzichtete auf Rotation zwischen zwei Europacup-Auftritten und stellte seine Startelf mit Mittelfeldspieler Soumaila Diabaté und Stürmer Edmund Baidoo nur an zwei Positionen um. Sein Team übernahm erwartungsgemäß das Kommando, machte über die Seiten Druck und schloss die erste gelungene Offensivaktion auch erfolgreich ab. Über mehrere Stationen kam der Ball zu Kitano, der bei seinem Bundesliga-Debüt überlegt einschoss (9.).

Ried hielt aber gut dagegen. Zunächst bedeutete nur ein Fersler von Karim Onisiwo, der knapp am Tor vorbeiging (27.), weitere Gefahr. Und nach einer Umschaltsituation nutzten die Innviertler die unsortierte Salzburger Defensive und schlugen zu. Mutandwa, Leihgabe vom italienischen Erstligisten Cagliari und einer von zwei Neuen in der Rieder Elf, kam am Elfer völlig frei zum Kopfball und traf platziert ins Eck (31.).

Die Salzburger drängten danach auf die neuerliche Führung und hatten vor der Pause noch drei Chancen dafür. Baidoo zog auf und davon, scheiterte aber an Andreas Leitner (35.). In der 43. Minute konnte der Rieder Schlussmann einen Onisiwo-Kopfball nach einem Fehlgriff gerade noch auf der Linie festhalten. Ein Drehschuss von Kitano (45.+1) ging nur um Zentimeter am Tor vorbei.

Wenige Sekunden nach Wiederbeginn konnte zunächst Rieds Antonio Van Wyk Salzburg-Schlussmann Alexander Schlager nicht überraschen, auf der Gegenseite war Leitner bei einem Kjaergaard-Schuss mit der Fußspitze dran (51.). Wenig später schockten die Rieder mit einem Standard den Favoriten endgültig. Verteidiger Steurer staubte nach einem Freistoß ab (53.).

Vertessen erlöst Salzburg

Letsch reagierte personell und brachte mit Vertessen, Petar Ratkov und Dorgeles Nene drei neue Offensivspieler. Die Bullen spielten sich nun Chance um Chance heraus. Vertessen (63.), Ratkov (64.), Kjaergaard (68.), Nene, dessen Schuss Steurer vor der Linie für den bereits geschlagenen Leitner abwehrte (72.), und dreimal Kerim-Sam Alajbegovic (81., 82., 93.) brachten den Ball aber nicht im Tor unter. In der 96. Minute musste sich der ausgezeichnete Leitner bei einem Kopfball von Vertessen aber doch noch geschlagen geben.

Nur Sekunden fehlten der Mannschaft von Maximilian Senft, um die lange Negativserie gegen Salzburg zu beenden und auf ein besonderes Jubiläum auf den Tag genau 30 Jahre nach dem Bundesliga-Debüt: Am 2. August 1995 hatten die Rieder zu Hause gegen Rapid einen 2:1-Sieg gefeiert.