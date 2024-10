Salzburg siegt in Innsbruck – VSV verliert bei Fehervar

Nach zuletzt zwei Niederlagen hat sich Red Bull Salzburg wieder drei Punkte geholt. Der Eishockeymeister gewann am Dienstag in Innsbruck mit 6:1 und liegt in der ICE-Tabelle weiter auf Rang vier.

Die weiteren vier rot-weiß-roten Teams im Einsatz bezogen Niederlagen. Der VSV unterlag beim Dritten Fehervar mit 0:2, die Black Wings Linz in Asiago (0:3). Die Vienna Capitals bei Olimpija Ljubljana (1:2 n.V.) und Pioneers Vorarlberg in Bruneck (0:4) verloren ebenfalls auswärts.

In Innsbruck sorgten die Salzburger Special Teams für eine schnelle Führung. Thomas Raffl im Powerplay (4.) und Ali Wukovits in Unterzahl (9.) brachten den Titelverteidiger 2:0 in Führung. Nach dem Anschlusstreffer der Haie durch Anders Krogsgaard (34./PP) stellte Niki Kraus (37.) den Zwei-Tore-Unterschied wieder her. Ein Doppelpack zu Beginn des Schlussdrittels innerhalb von 43 Sekunden durch Wukovits und Mario Huber stellte den Sieg vorzeitig außer Frage.

Fehervar blieb dank des vierten Sieges hintereinander einen Zähler vor den Salzburgern. Der VSV konnte die beste Defensive der Liga nicht knacken, ist auswärts weiter ohne Dreipunkter und fiel hinter Asiago auf den vorletzten Platz zurück. Die Italiener setzten sich gegen die Black Wings Linz mit zwei Powerplay-Toren mit 3:0 durch und revanchierten sich für das 2:8-Debakel am 1. Oktober in Linz.

Ohne fünf Stammspieler holten die Vienna Capitals in Ljubljana zumindest einen Punkt. Zane Franklin (57.) glich gegen die heimstarken Slowenen spät aus, in der Verlängerung schlug Olimpija zu. Ein Punktgewinn war für Schlusslicht Pioneers Vorarlberg gegen die formstarken Pustertal Wölfe bereits nach dem ersten Drittel (0:4) außer Reichweite.

(APA) / Artikelbild: GEPA