Salzburg-Sportchef Mann: Letsch „hat unser vollstes Vertrauen“

Der neue Sportgeschäftsführer Marcus Mann will Red Bull Salzburg schnellstmöglich wieder in die Erfolgsspur zurückführen, den Klub aber auch langfristig weiterentwickeln.

Der vom deutschen Zweitligisten Hannover geholte Deutsche betonte bei seiner Präsentation am Dienstag, dass es in der Wintertransferzeit keinen großen Kaderumbruch geben wird. An Trainer Thomas Letsch hält man beim zuletzt selten überzeugenden Ex-Serienmeister fest, wie auch CEO Stephan Reiter klarstellte.

Mann will in Salzburg seinem Vertrag bis 2030 entsprechend nachhaltig seine eigene Handschrift hinterlassen, wie der 41-Jährige vor dem Testmatch gegen Bayern München sagte. „Ich trete hier an, um lange zu bleiben. Ich hatte immer eine hohe Identifikation mit meinen Vereinen. Um etwas zu entwickeln, braucht man Zeit, Dinge greifen nicht am zweiten Tag“, sagte der erst seit Samstag in Salzburg weilende Schwabe. Er werde alles tun, um die Zukunft des Vereins erfolgreich zu gestalten und sei nach viereinhalb Jahren bei Hannover an neuer Wirkungsstätte voller Tatendrang.

Hohe Ansprüche nach zwei mageren Jahren

Seine ersten Eindrücke hätten die guten Vorgespräche mit Reiter und auch RB-Fußballchef Jürgen Klopp bestätigt. Der Klub und das gesamte Umfeld mit den Nachwuchsteams seien hervorragend aufgestellt, sagte Mann. Ebenso hoch seien aber auch die Ziele und die Erwartung an eine baldige Rückkehr zu alten Glanzzeiten. Die Bilanz des abgelaufenen Jahres entspreche nicht den eigenen Ansprüchen. „Klar ist, dass die Ambitionen andere sind, man ist zwei Jahre nicht Meister geworden, das ist sicherlich das Ziel. Es war nicht alles schlecht, aber auch nicht alles gut. Man muss sich schon bewusst sein, dass der Punkteschnitt aus dem abgelaufenen Jahr nicht reichen wird, um Meister zu werden.“

Der Trainer sei trotz der mäßigen Leistungen im Herbst unumstritten. „Thomas Letsch ist unser Trainer, er hat unser vollstes Vertrauen und meine Unterstützung.“ Fest stehe aber auch, dass man sich definitiv verbessern müsse. Von einstiger nationaler Dominanz und Europacuperfolgen wie einem Achtelfinale in der Champions League sei man derzeit weit entfernt, sagte Mann. Vom sogenannten Red-Bull-Fußball mit hoher Intensität wolle er nicht abgehen, in gewissen Bereichen habe er jedoch Potenzial und Weiterentwicklungsmöglichkeiten ausgemacht. Einen zusätzlichen Sportdirektor werde Mann nicht zur Seite gestellt bekommen, bekräftigte Reiter.

Viel Potenzial am Transfermarkt

Am Transfermarkt sieht Mann für Salzburg unverändert großes Potenzial. In der Wintertransferzeit werde sich diesbezüglich aber nicht viel bewegen, den einen oder anderen Abgang aus dem derzeit mit 30 Mann zu großen Kader hält Mann aber für möglich. Die Perspektive sei aber längerfristig ausgerichtet. „Wir müssen den Spagat hinbekommen, erfolgreich Fußball zu spielen und nach und nach Sachen umzubauen und neue Dinge zu entwickeln.“ Ein großer Umbruch sei aktuell jedoch nicht realistisch. „Dass wir an der einen oder anderen Stellschraube drehen müssen, ist aber auch klar.“ Die Möglichkeiten von Salzburg am Transfermarkt seien grundsätzlich groß, da der Klub unverändert auch eine interessante Adresse für hochveranlagte, junge Spieler sei, um in die weite Fußball-Welt zu gelangen.

Seine eigene Arbeitsweise im Umgang mit den Spielern und Betreuern sei auf Vertrauen aufgebaut. „Ich bin keiner, der den anderen jeden Tag über die Schulter schaut“, sagte Mann und bezeichnete sich als geduldig, aber auch fordernd und nötigenfalls mit der nötigen Härte ausgestattet. „Ich habe viel Geduld, aber die ist dann auch endlich. Ich erwarte schon eine gewisse Arbeitsmoral, und wenn mal etwas nicht läuft, kann ich schon aus der Haut fahren, wenn es notwendig ist“, sagte der nach viereinhalb Jahren bei Hannover zu Salzburg gewechselte Nachfolger des Mitte Oktober zu Mönchengladbach gewechselten Rouven Schröder. Wie bisher werde seine Frau mit den drei Kindern in der Nähe von Stuttgart wohnen bleiben, erläuterte Mann.

