Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund am Sonntag zu Gast bei „Sky90 – die Unibet Fußballdebatte“ im Free-TV auf Sky Sport News

Wien, 30. Oktober 2020 – Am Sonntagvormittag um 11:30 Uhr meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von „Sky90 – die Unibet Fußballdebatte“. Mit seinen Gästen bespricht er den laufenden Spieltag der Deutschen Bundesliga und diskutiert über aktuelle Fußball-Themen – seit dieser Saison auf neuem Sendeplatz im Free-TV auf Sky Sport News.

Im Fokus steht in der Sky90 Sendung u.a. das Super-Duell am Dienstag zwischen Salzburg und dem FC Bayern. Hierfür ist neben dem Sky Experten Lothar Matthäus auch Christoph Freund zu Gast, dem Sportdirektor von Red Bull Salzburg. Er beerbte auf dieser Position 2015/2016 Ralf Rangnick und gilt als Entdecker von Erling Haaland.

Zugeschaltet wird auch Max Eberl, der Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach, der Auskunft zu der aktuellen Situation bei den Fohlen nach den Partien gegen Real Madrid und RB Leipzig gibt.

Zudem wird Professor Dr. Ulrike Protzer zugeschaltet. Ende 2007 übernahm sie den Lehrstuhl für Virologie an der TU München (TUM) und ist seitdem Direktorin des Instituts für Virologie an der TUM und am Helmholtz Zentrum München. Im Gespräch steht dabei im Fokus welche Auswirkung die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie auf den Fußball hat.

Komplettiert wird die Runde von Lena Wurzenberger, der Bayern-Reporterin bei der BILD.

Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News läuft die Sendung auch auf Sky Sport Bundesliga 1 und 2 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysportaustria.at/live/.

„Meine Geschichte – das Leben von Shkodran Mustafi“ am Sonntagabend um 22:30 Uhr auf Sky Sport News

Am Sonntagabend dürfen sich Zuschauer auf eine neue Ausgabe des neues Talkformats „Meine Geschichte – das Leben von …“ freuen, in dessen Rahmen Moderator Riccardo Basile bekannte Persönlichkeiten des Sports trifft. Dabei stehen persönliche Geschichten abseits des Spielfelds im Vordergrund.

In der aktuellen Episode trifft er Shkodran Mustafi, der Einblicke in sein Privatleben gewährt. Shkodran Mustafi steht seit der Saison 2016/17 beim FC Arsenal unter Vertrag. Er wurde 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft in Brasilien Weltmeister.

Die Sendung „Meine Geschichte – das Leben von Shkodran Mustafi“ wird am Sonntag um 22.30 Uhr auf Sky Sport News ausgestrahlt und steht auch im Livestream des Senders auf frei empfangbar auf skysportaustria.at/live/.

Artikelbild: GEPA