Salzburg-Start und Topduelle zum Auftakt: Die Champions League live auf Sky

Der Start der Salzburger gegen den portugiesischen Meister am Mittwoch ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Alle Begegnungen des ersten Spieltags wie der Schlager Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund am Dienstag oder der Super-Hit FC Bayern gegen Manchester United am Mittwoch ebenfalls live als Einzeloption oder in der Original Sky Konferenz

Sky Expertenpower am ersten Spieltag: Andreas Herzog & Julian Baumgartlinger am Dienstag und Didi Hamann & Marc Janko am Mittwoch

Alle 138 Spiele der europäischen Königsklasse inklusive der Gruppenphase und K.o.-Phase, Playoff-Begegnungen und UEFA Super Cup live bei Sky

Endlich wieder UEFA Champions League! Zuseher:innen bei Sky Sport Austria erleben die komplette UEFA Champions League Saison 2023/24 live. Sky überträgt in Österreich alle Begegnungen der Königsklasse als Einzelspiele sowie zusätzlich in der Original Sky Konferenz.

Salzburgs Auftakt gegen Benfica Lissabon live bei Sky Sport Austria

Sky Sport Austria zeigt alle Salzburg-Spiele in der Königklasse live! Zum Start trifft Österreichs Aushängeschild am Mittwoch auswärts auf den portugiesischen Meister Benfica Lissabon. Können die Salzburger beim Wiedersehen mit Ex-Coach Roger Schmidt das erste Ausrufezeichen setzen? Die Antwort gibt es ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2.

PSG – BVB oder FC Bayern – Manchester United – alle Spiele des ersten UEFA Champions League Spieltags live bei Sky Sport Austria

Neben dem Auftakt der Salzburger bekommen Fußballfans bei Sky Sport Austria sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch alle weiteren Erstrunden-Partien live ins Wohnzimmer geliefert. Am Dienstag beginnt für Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer die Saison in der Königsklasse auswärts im Prinzenpark gegen Paris Saint-Germain. Außerdem startet Manchester City gegen Roter Stern Belgrad mit Kapitän Aleksandar Dragovic in die Mission Titelverteidigung. Am Mittwoch kommt es zum Super-Hit FC Bayern mit Konrad Laimer gegen Manchester United.

Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die laufende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

Der 1. Spieltag der UEFA Champions League Gruppenphase live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

AC Milan – Newcastle United FC um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Young Boys Bern – RB Leipzig um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Manchester City – Roter Stern Belgrad um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Feyenoord Rotterdam – Celtic Glasgow um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Lazio Rom – Atletico Madrid um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

FC Barcelona – Royal Antwerpen um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

Shakhtar Donezk – FC Porto um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 7

Die UEFA Champions League am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Real Madrid – Union Berlin um 18:45 live Uhr auf Sky Sport Austria 3

Galatasaray Istanbul – FC Kopenhagen um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Benfica Lissabon – FC Salzburg ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Bayern München – Manchester United um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Real Sociedad – Inter Mailand um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

FC Arsenal – PSV Eindhoven um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

SC Braga – SSC Napoli um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

FC Sevilla – RC Lens um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 7

Bild: GEPA