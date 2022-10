Salzburg stellt neuen österreichischen CL-Rekord auf

via

Fußball-Serienmeister FC Salzburg bleibt in der Champions League im Aufstiegsrennen. Am Dienstag feierten die „Bullen“ im Heimspiel gegen Dinamo Zagreb einen hart erkämpften wie verdienten 1:0-(0:0)-Sieg. Durch den Sieg stellten die Salzburger auch einen neuen Rekord in der Königsklasse auf.

Der österreichische Meister ist in der CL nun seit bereits sechs Heimspielen ungeschlagen. Das gelang zuvor noch keinem österreichischem Team.

Zuvor teilte sich der FC Salzburg den Rekord mit dem SK Sturm. Die Grazer waren zwischen 1999 und 2000 fünf Heimspiele in Serie ungeschlagen.

