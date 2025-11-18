Salzburg stemmt sich gegen Aus in der CHL

Mit dem Rücken zur Wand wollen die Eisbullen von Red Bull Salzburg am Mittwoch (19:15 Uhr) in der Champions Hockey League doch noch den Viertelfinaleinzug schaffen. Nach dem 2:6 bei Ingolstadt in der Vorwoche ist dafür allerdings eine Herkules-Leistung nötig. Zuversicht gibt der jüngste Ligaerfolg gegen Fehervar, mit dem der Knoten nach fünf Pflichtspielniederlagen en suite wieder platzte. „Im Eishockey weißt du nie, was passiert“, meinte Salzburg-Verteidiger Nash Nienhuis.

Zu verlieren hat Österreichs Meister, aktuell nur Tabellensiebenter der heimischen ICE-Liga, tatsächlich nichts. Mit den Ingolstädtern gastiert die derzeit beste DEL-Mannschaft in der Eisarena, sieben Pflichtpartien in Folge haben die Oberbayern zuletzt gewonnen. „Wir werden alles versuchen und uns darauf fokussieren, die kleinen Dinge richtig zu machen und nicht zu sehr an den Rückstand zu denken. Wir wollen einfach rausgehen und unser bestes Spiel spielen“, versprach Nienhuis.

(APA) / Bild: GEPA