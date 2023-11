Salzburg-Stürmer plant offenbar Abschied

Sekou Koita wird den FC Red Bull Salzburg wohl im Winter verlassen. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, strebt der Stürmer einen Wechsel in der Wintertransferphase an.

Laut Romano bekunden zahlreiche Klubs Interesse am 23-jährigen Angreifer, u.a. CL-Starter RC Lens und die beiden Bundesliga-Klubs Eintracht Frankfurt und VfB Stuttgart. Koita hat in der aktuellen Saison bislang acht Pflichtspiele absolviert. Seit Ende September ist er aufgrund von Adduktorenbeschwerden außer Gefecht. In der ADMIRAL Bundesliga erzielte er in dieser Spielzeit in fünf Partien drei Treffer.

Koitas Vertrag in Salzburg läuft im Juni 2024 aus, sodass auch für den Klub ein Wechsel „als beste Lösung angesehen wird“, schreibt Romano. Auch Vereine aus Saudi-Arabien sollen bei Koita angefragt haben.

